На пост президента ПАСЕ претендуют две кандидатуры

Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ На пост президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) после отставки Педро Аграмунта будут претендовать две кандидатуры. Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, это Стелла Кириакидес (Кипр) и Эмануэлис Зингерис (Литва).

Напомним, в соответствии с правилами процедуры Ассамблеи президент будет избран тайным голосованием на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге 9 октября. Избранный таким образом президент остается на своем посту до открытия следующей очередной сессии 22-26 января в Страсбурге.