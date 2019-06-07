На ПМЭФ-2019 началось пленарное заседание с участием президента России

На Петербургском международном экономическом форуме началось пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина.

Как сообщает российское бюро Report, на этом пленарном заседании также выступят председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Модератором заседания является журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе.

В этом году форум проходит под девизом "Определить повестку дня в области устойчивого развития".

Форум завершит работу 8 июня.

Игбал Рустамов