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На ПМЭФ-2019 началось пленарное заседание с участием президента России

На ПМЭФ-2019 началось заседание с участием президента России

На Петербургском международном экономическом форуме началось пленарное заседание с участием президента России Владимира Путина

Как сообщает российское бюро Report, на этом пленарном заседании также выступят председатель КНР Си Цзиньпин, президент Болгарии Румен Радев, премьер-министры Армении и Словакии Никол Пашинян и Петер Пеллегрини, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

Модератором заседания является  журналист и телеведущая Софико Шеварднадзе.

В этом году форум проходит под девизом "Определить повестку дня в области устойчивого развития".

Форум завершит работу 8 июня.

Игбал Рустамов

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