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На перуанском телевидении рассказали о жизненном пути Гейдара Алиева и независимости Азербайджана

На перуанском телевидении рассказали о жизненном пути Гейдара Алиева и независимости Азербайджана На перуанском телевидении рассказали о жизненном пути Гейдара Алиева и независимости Азербайджана.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 05:42
На перуанском телевидении рассказали о жизненном пути Гейдара Алиева и независимости Азербайджана

На перуанском телевидении рассказали о жизненном пути Гейдара Алиева и независимости Азербайджана.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, посол нашей страны в Перу Мамед Талыбов стал гостем популярной передачи Conecta Peru на влиятельнейшем государственном телевидении TV Peru. Дипломат ответил на вопросы ведущих в прямом эфире, подробно рассказал об истории и реалиях нашей страны.

Сначала был показан видеоролик о нашей стране. В нем подчеркивалось, что Азербайджан является первой демократической парламентской республикой на мусульманском Востоке, а также признан одним из центров толерантности и мультикультурализма в мире. Указывалось, что Азербайджанская Республика восстановила территориальную целостность, положив конец 30-летней оккупации и проводит на освобожденных территориях масштабную работу по восстановлению и реконструкции.

Посол М.Талыбов отметил, что этот год, помимо 105-летия независимости нашей страны, также знаменуется празднованием 100-летия со дня рождения основателя современного Азербайджана, общенационального лидера Гейдара Алиева. Он подчеркнул, что в 1918 году в Азербайджане было создано первое на всем Востоке, в том числе в тюрко-исламском мире, демократическое, правовое и светское государство.

Дипломат рассказал, что в 90-е годы прошлого века, когда Азербайджан после обретения независимости столкнулся с угрозой социально-экономического упадка и утраты государственного суверенитета, великий лидер Гейдар Алиев выполнил спасительную миссию, сохранив независимость Азербайджана, преодолел бушующий в стране общественно-политический кризис и заложил основы динамичного развития государства.

Было отмечено, что в результате целенаправленной политики Гейдара Алиева сегодня Азербайджан стал сильным и влиятельным государством на международной арене, важным энергетическим и транспортным узлом, по инициативе и под руководством нашей страны реализованы ключевые транснациональные проекты, и современный Азербайджан уверенно движется по пути развития.

В ходе программы также обсуждались ценности мультикультурализма Азербайджана, богатый туристический потенциал, возможности в сфере образования, а также стипендиальные программы, доступные в нашей стране для иностранных граждан, в частности, представителей перуанской молодежи.

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Версия на азербайджанском языке ФотоPeru televiziyasında Heydər Əliyevdən və Azərbaycanın müstəqilliyindən danışılıb

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