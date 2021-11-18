На перуанском радио вышла в эфир передача, посвященная Азербайджану

На влиятельном Перу "Радио Филармония" вышла в эфир музыкальная программа, посвященная первой годовщине победы Азербайджана в Отечественной войне.

В Перу на влиятельном "Радио Филармония" вышла в эфир музыкальная программа, посвященная первой годовщине победы Азербайджана в Отечественной войне.

Как передает Report со ссылкой на посольство Азербайджана в Мексике, сотрудник дипломатического корпуса М.Мамедов рассказал аудитории об истории армянской агрессии, а также исторической победе нашей страны в Отечественной войне.

Кроме того, до внимания радиослушателей было доведено, что Армения намеренно препятствует возвращению беженцев и вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории, избегая делиться картами заминированных территорий.

Во время программы, а также в течение дня на канале транслировалась классическая и современная азербайджанская музыка, мугам, и композиции, посвященные нашей победе в Отечественной войне.