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На парламентские выборы в Азербайджан прибудут 32 наблюдателя ПАСЕ

На парламентские выборы в Азербайджан прибудут 32 наблюдателя ПАСЕ

Делегация из 32 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы прибудет в Азербайджан для наблюдения за ходом голосования на досрочных парламентских выборах 9 февраля. Как сообщает Report, об этом заявила предвыборная  делегация ПАСЕ по итогам визита в страну 22-23 января.

"Представители государственных учреждений приветствовали наблюдение за выборами со стороны делегации ПАСЕ и подчеркнули  политическую волю по организации выборов прозрачно, в свободной и справедливой атмосфере", - отмечается в заявлении. 

В делегации подчеркнули, что "выборы и их наблюдение касаются не только дня голосования, а представляют собой процесс, состоящий из нескольких этапов, которые необходимо проанализировать и оценить, чтобы оценить весь избирательный процесс".

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