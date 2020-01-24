На парламентские выборы в Азербайджан прибудут 32 наблюдателя ПАСЕ

Делегация из 32 членов Парламентской ассамблеи Совета Европы прибудет в Азербайджан для наблюдения за ходом голосования на досрочных парламентских выборах 9 февраля. Как сообщает Report, об этом заявила предвыборная делегация ПАСЕ по итогам визита в страну 22-23 января.

"Представители государственных учреждений приветствовали наблюдение за выборами со стороны делегации ПАСЕ и подчеркнули политическую волю по организации выборов прозрачно, в свободной и справедливой атмосфере", - отмечается в заявлении.

В делегации подчеркнули, что "выборы и их наблюдение касаются не только дня голосования, а представляют собой процесс, состоящий из нескольких этапов, которые необходимо проанализировать и оценить, чтобы оценить весь избирательный процесс".