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На освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии Kromatix

На освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии Kromatix В зданиях и постройках на освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии компании Kromatix SA.
Внешняя политика
18 января 2023 г. 14:15
На освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии Kromatix

В зданиях и постройках на освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии компании Kromatix SA.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Kromatix SA Рафиком Ханбали.

Было отмечено, что компания Kromatix SA производит технологии, позволяющие благодаря специальным покрытиям использовать стеклянные фасады зданий в качестве солнечных панелей.

На встрече состоялся обмен мнениями по использованию этих технологий при строительстве в нашей стране с учетом важности устойчивого энергоснабжения в Азербайджане, в частности, объявления освобожденных от оккупации территорий зоной зеленой энергии.

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Версия на азербайджанском языке Azad edilmiş ərazilərdə bina və tikintilərdə “Kromatix SA” şirkətinin texnologiyalarından istifadə olunacaq

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