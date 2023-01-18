На освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии Kromatix

В зданиях и постройках на освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии компании Kromatix SA.

В зданиях и постройках на освобожденных от оккупации территориях будут использованы технологии компании Kromatix SA.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече президента Ильхама Алиева с генеральным исполнительным директором компании Kromatix SA Рафиком Ханбали.

Было отмечено, что компания Kromatix SA производит технологии, позволяющие благодаря специальным покрытиям использовать стеклянные фасады зданий в качестве солнечных панелей.

На встрече состоялся обмен мнениями по использованию этих технологий при строительстве в нашей стране с учетом важности устойчивого энергоснабжения в Азербайджане, в частности, объявления освобожденных от оккупации территорий зоной зеленой энергии.