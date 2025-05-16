На странице президента Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по итогам визита в Албанию

На странице президента Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по итогам визита в Албанию

На официальном канале президента Ильхама Алиева в YouTube опубликованы кадры, посвященные обзору встреч, проведенных в рамках 6-го Саммита "Европейского политического сообщества" в столице Албании Тиране.

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На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети Х размещена публикация по итогам рабочего визита главы государства в Албанию. Report представляет публикацию: President Ilham Aliyev’s working visit to Albania (15-16.05.2025) pic.twitter.com/groBRL2wSH — Ilham Aliyev (@presidentaz) May 16, 2025 19:28 На официальном канале президента Азербайджана Ильхама Алиева в YouTube опубликованы кадры, посвященные обзору встреч, проведенных в рамках 6-го Саммита "Европейского политического сообщества" в албанской столице Тиране. Report представляет эти кадры: Подпишитесь на нашу страницу в Instagram