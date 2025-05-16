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На странице президента Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по итогам визита в Албанию

На странице президента Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по итогам визита в Албанию На официальном канале президента Ильхама Алиева в YouTube опубликованы кадры, посвященные обзору встреч, проведенных в рамках 6-го Саммита "Европейского политического сообщества" в столице Албании Тиране.
Внешняя политика
16 мая 2025 г. 23:11
На странице президента Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по итогам визита в Албанию

На официальной странице президента Азербайджана Ильхама Алиева в соцсети Х размещена публикация по итогам рабочего визита главы государства в Албанию.

Report представляет публикацию:

19:28

На официальном канале президента Азербайджана Ильхама Алиева в YouTube опубликованы кадры, посвященные обзору встреч, проведенных в рамках 6-го Саммита "Европейского политического сообщества" в албанской столице Тиране.

Report представляет эти кадры:

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Версия на азербайджанском языке Видеоİlham Əliyevin sosial şəbəkə hesabında Prezidentin Albaniyaya səfəri barədə daha bir videoçarx paylaşılıb - YENİLƏNİB

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