На странице президента Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по итогам визита в Албанию
На странице президента Ильхама Алиева в соцсети размещена публикация по итогам визита в АлбаниюНа официальном канале президента Ильхама Алиева в YouTube опубликованы кадры, посвященные обзору встреч, проведенных в рамках 6-го Саммита "Европейского политического сообщества" в столице Албании Тиране.
На официальном канале президента Азербайджана Ильхама Алиева в YouTube опубликованы кадры, посвященные обзору встреч, проведенных в рамках 6-го Саммита "Европейского политического сообщества" в албанской столице Тиране.