На Мюнхенской конференции обсудят безопасность на Южном Кавказе

“На Мюнхенской конференции по безопасности будет организована отдельная панель, посвященная Южно-Кавказскому региону, и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в панели”.

“На Мюнхенской конференции по безопасности будет организована отдельная панель, посвященная Южно-Кавказскому региону, и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в панели”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

В рамках конференции глава правительства провел ряд двусторонних встреч. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, входящий в состав грузинской делегации, сказал, что И.Гарибашвили на всех встречах подчеркивает важность мира на Кавказе.