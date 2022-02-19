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На Мюнхенской конференции обсудят безопасность на Южном Кавказе

На Мюнхенской конференции обсудят безопасность на Южном Кавказе “На Мюнхенской конференции по безопасности будет организована отдельная панель, посвященная Южно-Кавказскому региону, и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в панели”.
Внешняя политика
19 февраля 2022 г. 11:24
На Мюнхенской конференции обсудят безопасность на Южном Кавказе
Давид Залкалиани

“На Мюнхенской конференции по безопасности будет организована отдельная панель, посвященная Южно-Кавказскому региону, и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили примет участие в панели”.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

В рамках конференции глава правительства провел ряд двусторонних встреч. Министр обороны Джуаншер Бурчуладзе, входящий в состав грузинской делегации, сказал, что И.Гарибашвили на всех встречах подчеркивает важность мира на Кавказе.

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Версия на английском языке Security in South Caucasus to be discussed at Munich Conference
Версия на азербайджанском языке Münhen konfransında Cənubi Qafqazda təhlükəsizlik məsələsi müzakirə olunacaq

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