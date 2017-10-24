На муниципальных выборах в Грузии 67 азербайджанцев одержали победу, один из них стал мэром - ИССЛЕДОВАНИЕ

Тбилиси. 24 октября. REPORT.AZ/ На прошедших 21 октября в Грузии выборах в органы местного самоуправления боролись свыше 200 кандидатов-азербайджанцев, 67 из которых одержали победу.

Как сообщает грузинское бюро Report, 165 из 205-ти участвовавших в выборах азербайджанцев были кандидатами от правящей Партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия".

Один из них - Теймур Аббасов избран мэром Марнеульского района.

В муниципалитет Марнеульского района - одного из районов компактного проживания азербайджанцев, избрано всего 35 человек, 19 из которых азербайджанцы.

13 азербайджанцев получили мандаты из мажоритарных округов, а 6 - органов местного самоуправления по пропорциональному списку.

А в Болнисском районе кандидаты боролись за 30 мест. В этом районе победу одержали 11 азербайджанцев, 7 из которых избраны из мажоритарного, а 4 - партийного списка.

15 из 36-ти избранных в муниципалитет Гардабани также азербайджанцы. Из них 9 азербайджанцев избраны по мажоритарной, а 6 - по пропорциональной системе.

Из 29 человек, избранных в органы местного самоуправления Дманисского района, 14 являются азербайджанцами (10 получили мандат из одномандатного округа, а 4 - из партийного списка).

В муниципалитет Сагареджо (село Гарачеп), считающегося вторым крупным районом региона Кахети, избраны 4 азербайджанца, а в муниципалитет Лагодехского района (село Габал) - 1 азербайджанец.

В районе компактного проживания азербайджанцев - Телави (село Гараджалар) мандат завоевал 1 азербайджанец, в районе Тетричхало (Косалар) - 1, Каспийском районе (село Ферма) - 1 азербайджанец.

В Тбилиси и Кутаиси кандидатов-азербайджанцев не было.

Отметим, что на прошедших 21 октября в Грузии выборах в органы местного самоуправления 4727 человек баллотировались по мажоритарному, а 12902 - пропорциональному списку.

В связи с выборами было создано 3644 избирательных участков, в том числе 10 закрытых избирательных участков.

208 участков были в регионах компактного проживания азербайджанцев.

За ходом голосования в общем следили 75 611 наблюдателей, 4820 журналистов.

В списках избирателей были имена 3 440 123 человек.

В связи с голосованием распечатали 9 546 450 бюллетеней. Для проживающих в Грузии представителей национальных меньшинств были распечатаны бюллетени на азербайджанском-грузинском и армянском-грузинском языках.