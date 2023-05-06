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На международном симпозиуме в Хорватии обсудили минную проблему Азербайджана

На международном симпозиуме в Хорватии обсудили минную проблему Азербайджана В рамках 19-го Международного симпозиума по разминированию в хорватском городе Водица проведено мероприятие на тему "Проблема минного загрязнения Азербайджана: вызовы и пути решения", которое было совместно организовано посольством нашей страны в Загребе,
Внешняя политика
6 мая 2023 г. 22:01
На международном симпозиуме в Хорватии обсудили минную проблему Азербайджана

В рамках 19-го Международного симпозиума по разминированию в хорватском городе Водица проведено мероприятие на тему "Проблема минного загрязнения Азербайджана: вызовы и пути решения", которое было совместно организовано посольством нашей страны в Загребе, Агентством разминирования Азербайджанской Республики (ANAMA) и Хорватским центром разминирования.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие ответственные за разминирование ведомства различных стран, представители неправительственных и донорских организаций, специализирующихся в этой области, а также представители компаний-производителей.

На симпозиуме состоялся обмен мнениями по таким темам, как передовые научные и практические достижения в области разминирования, устойчивые решения и поддержка минных жертв.

В рамках мероприятия состоялись подробные обсуждения касательно возможного участия специализированных международных компаний в гуманитарном разминировании в Азербайджане, внедрение инновационных технологий в исследовательских операциях, поддержка социально-экономической интеграции жертв мин, а также применение опыта Азербайджана в области гуманитарного разминирования в других странах.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXorvatiyada beynəlxalq simpoziumda Azərbaycanın mina problemi müzakirə olunub

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