На международном симпозиуме в Хорватии обсудили минную проблему Азербайджана

В рамках 19-го Международного симпозиума по разминированию в хорватском городе Водица проведено мероприятие на тему "Проблема минного загрязнения Азербайджана: вызовы и пути решения", которое было совместно организовано посольством нашей страны в Загребе,

В рамках 19-го Международного симпозиума по разминированию в хорватском городе Водица проведено мероприятие на тему "Проблема минного загрязнения Азербайджана: вызовы и пути решения", которое было совместно организовано посольством нашей страны в Загребе, Агентством разминирования Азербайджанской Республики (ANAMA) и Хорватским центром разминирования.

Как сообщает Report , в мероприятии приняли участие ответственные за разминирование ведомства различных стран, представители неправительственных и донорских организаций, специализирующихся в этой области, а также представители компаний-производителей.

На симпозиуме состоялся обмен мнениями по таким темам, как передовые научные и практические достижения в области разминирования, устойчивые решения и поддержка минных жертв.

В рамках мероприятия состоялись подробные обсуждения касательно возможного участия специализированных международных компаний в гуманитарном разминировании в Азербайджане, внедрение инновационных технологий в исследовательских операциях, поддержка социально-экономической интеграции жертв мин, а также применение опыта Азербайджана в области гуманитарного разминирования в других странах.