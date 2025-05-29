На международном мероприятии в Таджикистане подчеркнута деятельность Азербайджана в рамках СВМДА

На международном мероприятии в Таджикистане подчеркнута деятельность Азербайджана в рамках СВМДА

В столице Таджикистана, городе Душанбе, состоялось мероприятие на тему "Водная безопасность и климатическая устойчивость: решение экологических вызовов в государствах-членах СВМДА", организованное в рамках азербайджанского председательства в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), а также при поддержке Секретариата СВМДА.

Как сообщили Report в Министерстве иностранных дел Азербайджана, встреча прошла в рамках Международной конференции высокого уровня по сохранению ледников.

На мероприятии были озвучены выступления от имени председательства Азербайджана в СВМДА и COP29. В них была подчеркнута важность экологического измерения в деятельности Азербайджана в рамках СВМДА, а также внимание, уделяемое вопросам экологии в контексте подготовки к COP29. Также была представлена информация о вкладе Азербайджана в вопросы водной безопасности и международного сотрудничества как на глобальном, так и на региональном уровнях.

Участники обсудили влияние ускоренного таяния ледников вследствие изменения климата на водную безопасность, подчеркнули необходимость климатической адаптации и обеспечения долгосрочной устойчивости. Особое внимание было уделено значению совместных действий и сотрудничества в эффективном управлении водными ресурсами.

Кроме того, были представлены доклады о вызовах водной безопасности, вызванных изменением климата в регионе стран-членов СВМДА, а также о влиянии водного управления на продовольственную безопасность.