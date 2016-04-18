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    На международной конференции в Тбилиси состоялась презентация проекта, реализованного в Азербайджане

    В ходе выступлений была подчеркнута большая польза проекта

    Тбилиси. 18 апреля. REPORT.AZ/ В Тбилиси состоялась международная конференция на тему "Подход к изменению климата на основе экосистем".

    Как сообщает Report, на конференции было особо подчеркнуто большое внимание азербайджанского правительства к этой сфере.

    На мероприятии были обсуждены вопросы изменения климата, влияния происходящих техногенных событий на климат, охраны окружающей среды и сохранения экологического равновесия, международного сотрудничества в этой сфере, состоялся обмен мнениями.

    Были также обсуждены работы и проекты в направлении сохранения экологического равновесия в ряде стран, в том числе в Азербайджане.  

    Состоялась презентация осуществленного в Азербайджане проекта "Рациональное использование пастбищ и лесных ресурсов на Южном Кавказе". Было отмечено, что этот проект реализован по согласию правительства Азербайджана и при поддержке МЭПР.

    В ходе выступлений была подчеркнута большая польза проекта.

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