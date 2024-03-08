На международной конференции в Баку состоялась презентация фильма об исламофобии

На проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" состоялась презентация фильма об исламофобии.

На проходящей в Баку международной конференции на тему "Сохранение разнообразия: борьба с исламофобией в 2024 году" состоялась презентация фильма об исламофобии.

Как сообщает Report, в фильме использованы реальные кадры издевательств и насилия над мусульманами.

Конференция организована Бакинским международным центром мультикультурализма, Центром анализа международных отношений, Форумом межрелигиозного диалога G20 и Бакинской инициативной группой.

В ней принимают участие 130 гостей из более чем 30 стран мира, включая ученых, экспертов международных организаций, религиозных деятелей и представителей неправительственных организаций, а также местных экспертов, представителей госструктур, руководителей религиозных общин и др.