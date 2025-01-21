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На международной конференции в Баку призвали к формированию новой Пан-Африки

На международной конференции в Баку призвали к формированию новой Пан-Африки Член Группы по защите целостности и суверенитета Союза Коморских островов Мустафа Абду-Рауф призвал к формированию новой Пан-Африки.
Внешняя политика
21 января 2025 г. 14:59
На международной конференции в Баку призвали к формированию новой Пан-Африки

Член Группы по защите целостности и суверенитета Союза Коморских островов Мустафа Абду-Рауф призвал к формированию новой Пан-Африки.

Как сообщает Report, данное предложение он озвучил на сегодняшней конференции "Независимость Реюньона: взгляд на колониальное наследие Франции и путь к суверенитету" в Баку.

Мустафа отметил, что народы, находящиеся под колониальным господством Франции, объединяет одна и та же боль.

"Жители берегов Индийского океана, коморский народ и ряд стран все еще страдают от тяжелой ситуации, созданной Францией. Нашей главной целью является освобождение Майотты и Коморских островов. Мы должны вести борьбу в более широком формате", - заявил он.

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Версия на английском языке Comorian rep calls for formation of new Pan-Africanism at conference in Baku
Версия на азербайджанском языке Bakıda keçirilən konfransda yeni Pan-Afrikanın formalaşmasına çağırış edilib

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