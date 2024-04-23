На мероприятии ОБСЕ была сорвана провокация армянского дипломата

​​​​​​​На мероприятии ОБСЕ на тему "Роль гражданского общества в обеспечении прав человека и международного гуманитарного права" возник спор между делегацией Общины Западного Азербайджана и делегацией Армении.

На мероприятии ОБСЕ на тему "Роль гражданского общества в обеспечении прав человека и международного гуманитарного права" возник спор между делегацией Общины Западного Азербайджана и делегацией Армении.

Как сообщает Report, сотрудник посольства Армении в Австрии в начале заседания попытался воспрепятствовать участию в мероприятии в качестве представителя общины депутата Милли Меджлиса, заместителя председателя Молодежного совета Общины Западного Азербайджана Камала Джафарова.

Затем армянский дипломат озвучил письмо протеста, которое, как он утверждал, пришло из официального Еревана, но, поскольку провокация не удалась, он покинул зал заседания.

В своем ответе Джафаров заявил, что Община Западного Азербайджана не имеет территориальных претензий в Армении: "Наша организация является неправительственной, и вы прекрасно знаете, что НПО не может иметь территориальных претензий к какому-либо государству".

Он подчеркнул, что армяне на протяжении веков депортировали азербайджанцев с их родных земель: "Они проводили политику этнической чистки против азербайджанцев. Теперь они хотят заставить нас замолчать, однако не смогут этого добиться".