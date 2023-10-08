На мексиканском телевидении рассказали о политике двойных стандартов против Азербайджана

В еженедельной аналитико-информационной программе "Между границами" на одном из влиятельных новостных каналов Мексики Milenio состоялась широкая дискуссия о проведении и результатах антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регио

В еженедельной аналитико-информационной программе "Между границами" на одном из влиятельных новостных каналов Мексики Milenio состоялась обширная дискуссия о проведении и результатах антитеррористических мероприятий локального характера в Карабахском регионе Азербайджана, а также о лицемерной политике Запада и предвзятой пропаганде против нашей страны.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Мексике.

Приглашенная в качестве политического комментатора профессор престижного университета УНАМ (Национальный автономный университет Мексики - ред.) Таля Ишджан иронично прокомментировала действия Армении, которая продолжает клеветническую кампанию против Азербайджана, и сепаратистов в Карабахском регионе.

Было подчеркнуто, что якобы страдающие от "голода" и "блокады" армянские вооруженные силы "нашли в себе силы" продолжать минный террор и военные провокации на территории Азербайджана.

Участники дискуссии констатировали, что Азербайджан в рамках международного права и в соответствии со своим национальным законодательством провел в Карабахе антитеррористические мероприятия локального характера и менее чем за сутки вынудил сепаратистский режим капитулировать, и таким образом была прекращена 30-летняя армянская оккупация.

В ходе трансляции было отмечено, что наряду с восстановительно-строительными работами, проводимыми на освобожденных от оккупации территориях, осуществляется реинтеграция армянских жителей Карабаха на основе Конституции и законов Азербайджана, и в этих целях создан электронный портал.

Выступившие подчеркнули неприемлемость необоснованной и предвзятой пропаганды Запада против Азербайджана, включаю Францию, которая отличается особой активностью в этом вопросе, и видимо, заинтересована в продолжении военного конфликта в регионе.