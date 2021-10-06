На мексиканском радио рассказали о восстановительных работах в Карабахе

На государственном телевидении “Радио 620, имеющего широкую аудиторию в Мексике, в программе “Новости” вышло в эфир интервью с послом Азербайджана в Мексике Мамедом Талыбовым, где он рассказал о 30-й годовщине восстановления нашей независимости, а также о

На государственном телевидении “Радио 620, имеющего широкую аудиторию в Мексике, в программе “Новости” вышло в эфир интервью с послом Азербайджана в Мексике Мамедом Талыбовым, где он рассказал о 30-й годовщине восстановления нашей независимости, а также о восстановительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных землях от армянской оккупации.

Как сообщили Report в посольстве Азербайджана в Мексике, посол отметил, что День памяти Азербайджана совпадает с 200-летием независимости Мексики. Талыбов затем подчеркнул, что, год назад Вооруженные силы Азербайджана в ответ на военную провокацию вооруженных сил Армении начали контрнаступление. Эти меры были осуществлены с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения в рамках прав на самооборону и с полным соблюдением международного гуманитарного права. 44-дневная Отечественная война, которая положила конец продолжавшейся около 30 лет агрессорской политики Армении. Азербайджан восстановил территориальную целостность, были восстановлены фундаментальные права около миллиона азербайджанцев.

Затем М.Талыбов рассказал о восстановительных работах на освобожденных территориях.