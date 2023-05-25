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На Кубе состоялся официальный прием в связи с Днем независимости Азербайджана

На Кубе состоялся официальный прием в связи с Днем независимости Азербайджана В исторической гостинице “Hotel Nacional” кубинской столицы Гаваны состоялся официальный прием, посвященный 28 мая – Дню независимости Азербайджанской Республики.
Внешняя политика
25 мая 2023 г. 19:31
На Кубе состоялся официальный прием в связи с Днем независимости Азербайджана

В исторической гостинице “Hotel Nacional” кубинской столицы Гаваны состоялся официальный прием, посвященный 28 мая – Дню независимости Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, в качестве почетного гостя на мероприятии присутствовал член правительства Кубы, президент Национального института спорта, физической культуры и отдыха Кубы, министр спорта Освальдо Венто Монтиллер, а также представители Министерства иностранных дел Кубы (МИД), Центрального Комитета, государственных структур, дипломатического корпуса, научно-академических кругов и СМИ.

Мероприятие началось с исполнения государственных гимнов Азербайджана и Кубы.

Выступивший на мероприятии посол нашей страны на Кубе Руслан Рзаев рассказал гостям о создании 28 мая 1918 года Первой Демократической Республики на мусульманском Востоке и исторических достижениях Азербайджанской Демократической Республики.

Комментируя азербайджано-кубинские отношения, посол подчеркнул, что между нашими странами имеются широкие возможности для дальнейшего развития связей.

Во время приема были продемонстрированы видеоролики с информацией о туристических возможностях Азербайджана, а также гостям были представлены блюда азербайджанской кухни.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKubada Azərbaycanın Müstəqillik Günü ilə bağlı rəsmi qəbul keçirilib

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