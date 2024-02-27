На Кубе отметили 32-ю годовщину Ходжалинского геноцида

В посольстве Азербайджана на Кубе 26 февраля состоялось памятное мероприятие в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

В посольстве Азербайджана на Кубе 26 февраля состоялось памятное мероприятие в связи с 32-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как сообщили Report в дипмиссии, сначала минутой молчания была почтена светлая память жертв этого кровавого преступления.

Затем выступил посол Руслан Рзаев и сообщил, что в первые годы своей независимости в конце 20-го века Азербайджан пережил большие трагедии, Армения провела политику этнической чистки против нашего народа, а в ночь на 26 февраля 1992 года армянские воинские формирования совершили беспрецедентную резню в Ходжалы.

Он подчеркнул, что массовые убийства, геноцид и политика этнических чисток, проводимая в отношении мирных азербайджанцев, исторически проживавших на этих землях, нарушили фундаментальные права не только жителей Ходжалы, но и всего Карабаха.

Заявив, что во время Ходжалинского геноцида армянскими военными за ночь были убиты 613 ни в чем не повинных мирных жителей, включая детей, женщин и стариков, Р.Рзаев назвал это событие одним из самых кровавых преступлений в истории человечества. Дипломат констатировал, что Ходжалинский геноцид и другие преступления, совершенные Арменией в период военной агрессии против Азербайджана, включая военные преступления и преступления против человечности, являются вопиющим нарушением прав человека и международного гуманитарного права.

Р.Рзаев напомнил, что в рамках кампании "Справедливость для Ходжалы!", инициированной вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой, реалии о Ходжалинском геноциде доводятся до мирового сообщества.

Посол напомнил, что в результате 44-дневной Отечественной войны и антитеррористических мероприятий локального характера Азербайджан полностью восстановил свою территориальную целостность и суверенитет над своими территориями, был положен конец почти 30-летней армянской оккупации. Руслан Рзаев добавил, что на освобожденных от оккупации территориях ведутся восстановительные и строительные работы, а жители Ходжалы, как и других районов, освобожденных от армянской оккупации, в ближайшее время смогут вернуться в свои дома.

Затем выступил кубинский профессор Рафаэль Тенрейро, который получил образование в Азербайджане. Ученый выразил соболезнования народу Азербайджана, и отметил, что беспощадная резня, совершенная против мирного населения в Ходжалы, глубоко потрясла кубинцев, обучавшихся в Азербайджане. Он поделился с участниками мероприятия своими мнениями о Ходжалы, подчеркнув, что сегодня Азербайджан восстановил историческую справедливость, освободил свои земли от оккупации и ведет практическую работу по возрождению Карабаха.

Мероприятие продолжилось показом видеоролика о Ходжалинской резне, подготовленного Фондом Гейдара Алиева.