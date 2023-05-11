На Кубе организована фотовыставка "Гейдар Алиев - 100: мгновения жизни"

По случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева и в рамках "Года Гейдара Алиева" в Национальной библиотеке Кубы имени Хосе Марти состоялась церемония открытия организованной посольством Азербайджана в этой стране фотовыставки “Гейдар

По случаю 100-летнего юбилея общенационального лидера Гейдара Алиева и в рамках "Года Гейдара Алиева" в Национальной библиотеке Кубы имени Хосе Марти состоялась церемония открытия организованной посольством Азербайджана в этой стране фотовыставки “Гейдар Алиев - 100: мгновения жизни”, посвященной деятельности и жизненному пути великого лидера.

Как сообщили Report в диппредставительстве, в мероприятии приняли участие представители МИД Кубы, Центрального Комитета, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, СМИ и местной общественности.

Директор Национальной библиотеки Кубы Омар Валиньо в своем выступлении отметил, что память общенационального лидера Гейдара Алиева высоко чтится в его стране. Он выразил чувство гордости тем, что мероприятие, посвященное 100-летию гениальной личности, занимающей важное место в истории Азербайджана, организовано именно в Национальной библиотеке.

Посол Руслан Рзаев рассказал участникам мероприятия о неоценимых заслугах архитектора современного Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева в контексте укрепления независимости, социально-экономического развития, повышении военной мощи, авторитета страны на международной арене.

Было отмечено, что политический курс Гейдара Алиева успешно продолжает президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Затем участников выставки пригласили ознакомиться с экспонатами.

Отметим, что фотовыставка продлится до 17 мая.