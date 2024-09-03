О нас

На конференции в Баку продемонстрирован видеоматериал под названием "Борьба Майотты"

На конференции в Баку продемонстрирован видеоматериал под названием "Борьба Майотты" Бакинская инициативная группа (БИГ) в рамках конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта" продемонстрировала видеоматериал под названием "Борьба Майотты".
Внешняя политика
3 сентября 2024 г. 11:03
На конференции в Баку продемонстрирован видеоматериал под названием Борьба Майотты

Бакинская инициативная группа (БИГ) в рамках конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта" продемонстрировала видеоматериал под названием "Борьба Майотты".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов сказал, что на сегодняшний день группа провела 16 международных конференций, посвященных деколонизации.

"Эти мероприятия поспособствовали информированию международной общественности о политике колониализма во всем мире. За короткое время Бакинская инициативная группа смогла донести до мира голоса народов, страдающих от колониальной политики", - сказал он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Video on Mayotte’s struggle displayed at conference organized by Baku Initiative Group
Версия на азербайджанском языке BTQ-nin təşəbbüsü ilə keçirilən konfransda “Mayot mübarizəsi” adlı videomaterial nümayiş etdirilib

Экслюзивные новости

Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
Наблюдатель из Мозамбика: Участие в выборах необходимо для демократических традиций в Азербайджане
1 сентября 2024 г. 13:06
Председатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
ФотоПредседатель участка: Среди избирателей наблюдается высокая активность  
1 сентября 2024 г. 09:37
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
Паоло фон Ширах: Западным странам нужна большая осведомленность о реалиях на Южном Кавказе
31 августа 2024 г. 15:00
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
Эксперт: Конференция COP29 в Азербайджане - демонстрация международных достижений страны
29 августа 2024 г. 15:55
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб Зиря
АФФА обнародовала причину наложения штрафа на футбольный клуб "Зиря"
29 августа 2024 г. 13:06
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
Эксперт: Транскаспийский коридор демонстрирует хорошую динамику
28 августа 2024 г. 14:52
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
Посол: За последние 4 года парламент Нидерландов принял 26 антиазербайджанских резолюций
27 августа 2024 г. 15:26
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
Замминистра РК: Создание безъядерных зон помогают укрепить доверие между странами
27 августа 2024 г. 15:08
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
Посол: Западная демократия и парламентаризм вовсе не синонимы справедливости и объективности
27 августа 2024 г. 14:33
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
Представитель Генсека ООН: Создание безъядерной зоны на Ближнем Востоке - в приоритете
27 августа 2024 г. 13:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi