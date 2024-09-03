На конференции в Баку продемонстрирован видеоматериал под названием "Борьба Майотты"

Бакинская инициативная группа (БИГ) в рамках конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта" продемонстрировала видеоматериал под названием "Борьба Майотты".

Бакинская инициативная группа (БИГ) в рамках конференции "Незаконная оккупация Францией острова Майотта" продемонстрировала видеоматериал под названием "Борьба Майотты".

Как сообщает Report, выступивший на мероприятии исполнительный директор БИГ Аббас Аббасов сказал, что на сегодняшний день группа провела 16 международных конференций, посвященных деколонизации.

"Эти мероприятия поспособствовали информированию международной общественности о политике колониализма во всем мире. За короткое время Бакинская инициативная группа смогла донести до мира голоса народов, страдающих от колониальной политики", - сказал он.