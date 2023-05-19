На Казанском форуме проведены дискуссии, посвященные 100-летию Гейдара Алиева

Сегодня в городе Казань проведен 7-й Форум Молодых Дипломатов с участием представителей из 23 стран, организованный Академией Молодежной Дипломатии при министерстве по делам молодежи Республики Татарстан (РФ), Советом Молодых Дипломатов при МИД РФ и Евраз

Сегодня в городе Казань проведен 7-й Форум Молодых Дипломатов с участием представителей из 23 стран, организованный Академией Молодежной Дипломатии при министерстве по делам молодежи Республики Татарстан (РФ), Советом Молодых Дипломатов при МИД РФ и Евразийским Региональным Центром Молодежного Форума Организации Исламского Сотрудничества (ЕРЦ Молодежного Форума ОИС).

Как сообщает Report, сначала глава Республики Татарстан Рустам Минниханов, приняв участников, поделился своим мнением о важности этого мероприятия. На пленарном заседании, прошедшем в реальном и виртуальном режиме, приветственными речами выступили министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, специальный представитель министра иностранных дел РФ со странами ОИС Константин Шувалов, председатель правления ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Эльчин Аскеров, министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков и представители других ведущих государственных органов России, которые рассказали об углублении взаимоотношений между РФ и странами ОИС за последние годы, о роле ислама в общественно-религиозной жизни страны, в частности, подчеркнули, что подобного рода мероприятия играют определенную роль в развитии двусторонних и многосторонних отношений.

С участием членов Госдумы, Совета Федерации, представителей других госучреждений России и иностранных экспертов состоялись рабочие сессии вокруг таких тем, как "Дипломатия в многополярном мире", "Роль молодых дипломатов в системе международных отношений, роль институтов в глобальных процессах" и др.

В рамках Форума были также проведены панельные обсуждения на тему "Гейдар Алиев 100: роль личности в международных отношениях", посвященные 100-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана. Председатель правления ЕРЦ Молодежного Форума ОИС Эльчин Аскеров рассказал о роли личности в истории, в частности, о роли Гейдара Алиева в урегулировании экономического и политического кризиса, в котором оказался Азербайджан в 1993 году и формировании современной государственности в этой стране. Советник губернатора Воронежской области, политический эксперт Евгений Михайлов проинформировал участников обсуждений об роли Гейдара Алиева в развитии отношений между РФ и Азербайджаном. Председатель Совета Молодых Дипломатов при МИД РФ Константин Колпаков в своем выступлении отметил роль Гейдара Алиева в защите общих ценностей. К.Колпаков также добавил, что сегодняшнее развитие страны, отличающееся своим ускоренным темпом среди постсоветских государств, стало возможным благодаря политике общенационального лидера Азербайджана. Во всех этих выступлениях была также отмечена деятельность Гейдара Алиева в качестве основателя сбалансированной внешней политики независимого Азербайджана.

Основными целями этого мероприятия, проводимого в рамках "Россия и исламский мир: Казанский Форум 2023", являются содействие развитию двусторонних и многосторонних отношений между РФ и ОИС и формированию среды сообщества между молодыми дипломатами и лицами, принимающими решения в области внешней политики, которые представляют обе стороны.