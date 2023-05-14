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На избирательных участках в Турции наблюдается высокая активность

На избирательных участках в Турции наблюдается высокая активность На избирательных участках в Турции наблюдается высокая активность.
Внешняя политика
14 мая 2023 г. 13:44
На избирательных участках в Турции наблюдается высокая активность

На избирательных участках в Турции наблюдается высокая активность.

Об этом передает командированный в братскую страну корреспондент Report.

В частности, оживленность среди избирателей наблюдается в районе Бахчелиэвляр Стамбула.

"Сегодня крайне важный день с точки зрения торжества демократии в Турции", - сказал Юсуф Йылдырым, выполняющий функции юриста на избирательном участке в средней школе имени Рефика Сайдама. По его словам, с самого утра все сотрудники участка достойно выполняют свои обязанности, каких-либо изъянов в процессе не наблюдается.

"Безопасность обеспечена на самом высоком уровне. В день голосования, разумеется, возможна определенная напряженность. Однако, на данный момент никаких проблем не зафиксировано", - добавил он.

Напомним, что голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское). Процесс завершится в 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планируется голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyədə seçki məntəqələrində izdiham müşahidə olunur - REPORTAJ

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