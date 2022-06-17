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На IX Глобальном Бакинском форуме обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

На IX Глобальном Бакинском форуме обсудили ситуацию на Ближнем Востоке 17 июня IX Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви под патронатом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжил свою работу панельными заседаниями на тему "Угрозы глобальному мировому порядку".
Внешняя политика
17 июня 2022 г. 20:56
На IX Глобальном Бакинском форуме обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

17 июня IX Глобальный Бакинский форум, организованный Международным центром Низами Гянджеви под патронатом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, продолжил свою работу панельными заседаниями на тему "Угрозы глобальному мировому порядку".

Как сообщает Report, последнее из 4 панельных заседаний, предусмотренных программой второго дня форума, было посвящено теме "Поиск мира, безопасности и развития в арабском и мусульманском мире на Ближнем Востоке".

На панельном заседании обсуждались вопросы, которые могут обеспечить основу для укрепления мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке.

Модератором встречи выступил экс-глава Лиги арабских государств, бывший министр иностранных дел Египта Амр Муса.

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Версия на азербайджанском языке ФотоIX Qlobal Bakı Forumunda Yaxın Şərqdəki vəziyyət müzakirə olunub

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