​На IV Глобальном Бакинском форуме обсудили сирийский кризис

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ В рамках IV Глобального Бакинского форума прошло панельное заседание на тему "Глобальная ответственность во имя Сирии: на пути к плану деятельности".

Как сообщает Report, по словам модератора панельного заседания, посла Швеции в Сирии Питера Семнеби, происходящее в Сирии показывает, что ни одна политическая сила не способна довести до конца столь сложный конфликт.

Выступивший на панельном заседании бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини подчеркнул, что наблюдающийся в Сирии кризис может привести к деградации человечества: "Это человеческая драма. Если речь идет о человеке, количество здесь не имеет никакого значения. Главное в том, что здесь гибнут люди. Мы не должны наблюдать за событиями со стороны. Если в море погибает хотя бы один ребенок, этого должно быть достаточно, чтобы вызвать шок во всем мире".

Как считает бывший премьер-министр Канады Жан Кретьен, основная проблема связана с сирийскими беженцами.

Выступивший экс-президент Хорватии Степан Месич заявил, что здесь существуют две основные проблемы, которые беспокоят весь мир.

Бывший президент Ливана Амин Жмайель заявил о необходимости пресечения вмешательства во внутренние дела Сирии извне.

Заявив, что Россия превратилась в основную силу в Сирии, бывший глава МИД Турции Хикмет Четин сказал, что сирийский кризис является испытанием для всего мира.

По его словам, несмотря на наличие у Башара Асада сильной армии, оказывемая российской и иранской сторонами поддержка является неоспоримым фактом.