​На IV Глобальном Бакинском форуме обсуждены гендерные проблемы и права женщин

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в рамках IV Глобального Бакинского форума прошло панельное заседание на тему "Глобальная пропаганда растущей информации, связанной с гендерными вопросами и правами человека".

Как сообщает Report, на панельном заседании, модератором которого была супруга бывшего президента Украины Виктора Ющенко Катерина Ющенко, приняли участие бывший премьер-министр Мадагаскара Жан Омер Беризики, посол Ливии в Евросоюзе Фариде Аллагхи, бывший премьер-министр Судана Садик Аль-Махди, экс-президент Беларуси Станистав Шушкевич и бывший президент Колумбии Андрес Пастрана.

На обсуждениях коснулись гендерных проблем и вопросов нарушения прав женщин.

Выступившая К.Ющенко заявила об осуществлении в конце XX века важных работ в области восстановления демократии в мире. Продвижения были достигнуты и в области прав женщин. Однако гендерные проблемы в международном сообществе преобладают до сих пор.

В своем выступлении А.Пастрада подчеркнул, что то, что мужчины сильнее женщин как физически, там и психологически, является неоспоримым фактом. Тем не менее, это не означает, что мужчины превосходят женщин.

По словам Ж.О.Беризики, на Мадагаскаре на сегодняшний день все больше и больше мужчин представлены на государственных и правительственных должностях.