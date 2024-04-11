На Государственном телевидении Албании показали документальный фильм "Христианское наследие в Азербайджане"

На Государственном телевидении Албании показали документальный фильм "Христианское наследие в Азербайджане", подготовленный Бакинским международным центром мультикультурализма в рамках проекта "Пропаганда культуры и традиций разных народов, проживающих в

На Государственном телевидении Албании показали документальный фильм "Христианское наследие в Азербайджане", подготовленный Бакинским международным центром мультикультурализма в рамках проекта "Пропаганда культуры и традиций разных народов, проживающих в Азербайджане".

Как сообщает Report , картина рассказывает о христианах, живущих в Азербайджане, их образе жизни, традициях и культуре.

Сообщается, что Азербайджан проделывает колоссальную работу в направлении изучения древней и богатой истории Кавказской Албании, раскрытия реальных научных и исторических фактов, а также разоблачения армянских фейков.

В документальном фильме также содержится информация о культурном наследии, исторических памятниках и церквях Кавказской Албании в Азербайджане.

Наряду с этим показаны современный образ жизни и религиозные обряды удинов, являющихся потомками племен, основавших Кавказскую Албанию. Также рассказывается, что в Азербайджане функционируют церкви, уделяется особое внимание сохранению древних христианских памятников и наша страна обладает богатыми мультикультурными ценностями.

Подчеркивается, что азербайджанский народ всегда с уважением относился к обычаям и верованиям других народов.