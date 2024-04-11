О нас

На Государственном телевидении Албании показали документальный фильм "Христианское наследие в Азербайджане"

На Государственном телевидении Албании показали документальный фильм "Христианское наследие в Азербайджане" На Государственном телевидении Албании показали документальный фильм "Христианское наследие в Азербайджане", подготовленный Бакинским международным центром мультикультурализма в рамках проекта "Пропаганда культуры и традиций разных народов, проживающих в
Внешняя политика
11 апреля 2024 г. 23:38
На Государственном телевидении Албании показали документальный фильм Христианское наследие в Азербайджане

На Государственном телевидении Албании показали документальный фильм "Христианское наследие в Азербайджане", подготовленный Бакинским международным центром мультикультурализма в рамках проекта "Пропаганда культуры и традиций разных народов, проживающих в Азербайджане".

Как сообщает Report, картина рассказывает о христианах, живущих в Азербайджане, их образе жизни, традициях и культуре.

Сообщается, что Азербайджан проделывает колоссальную работу в направлении изучения древней и богатой истории Кавказской Албании, раскрытия реальных научных и исторических фактов, а также разоблачения армянских фейков.

В документальном фильме также содержится информация о культурном наследии, исторических памятниках и церквях Кавказской Албании в Азербайджане.

Наряду с этим показаны современный образ жизни и религиозные обряды удинов, являющихся потомками племен, основавших Кавказскую Албанию. Также рассказывается, что в Азербайджане функционируют церкви, уделяется особое внимание сохранению древних христианских памятников и наша страна обладает богатыми мультикультурными ценностями.

Подчеркивается, что азербайджанский народ всегда с уважением относился к обычаям и верованиям других народов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке "Azərbaycanda xristian irsi" sənədli filmi Albaniya Dövlət Televiziyasında yayımlanıb

Самое важное

Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
Президент Азербайджана поделился публикацией по случаю праздника Рамазан
9 апреля 2024 г. 21:09
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
Шахбаз Шариф поздравил президента Ильхама Алиева
9 апреля 2024 г. 20:04
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева по случаю Рамазана
9 апреля 2024 г. 15:46
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Минобороны: Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
9 апреля 2024 г. 13:58
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
В ряд судов Азербайджана назначены председатели и судьи
8 апреля 2024 г. 16:21
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
Назначен новый председатель Госкомитета по работе с религиозными структурами
8 апреля 2024 г. 12:14
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
Глава Северного Кипра позвонил президенту Азербайджана
6 апреля 2024 г. 18:38
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
В Агдаме сработал детонатор, ранен сотрудник ANAMA
6 апреля 2024 г. 10:58
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
Минобороны: За минувшие сутки позиции азербайджанской армии 30 раз подверглись обстрелу
6 апреля 2024 г. 09:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi