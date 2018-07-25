На госгранице Азербайджана и Ирана продлят бетонную стену

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ Подписан документ по укреплению границы Астарачай между Азербайджаном и Ираном.

Как сообщает Report, информацию об этом распространил İRİB.

После совместного собрания азербайджанских и иранских пограничников начальник пограничной заставы иранской Астары, полковник Нозер Муради отметил, что согласно подписанному между двумя сторонами соглашению, со следующей недели вдоль пограничной линии Астарачай приступят к строительству бетонной стены протяженностью 600 метров.

Сообщается, что ранее вдоль пограничной линии Астарачай была построена бетонная стена протяженностью 1,8 км. А сейчас будет дополнительно построено 600 метров бетонной стены для укрепления пограничной линии Астарачай, таким образом, общая длина составит 2,4 км.

Н.Муради отметил, что в связи с угрозой селей и наводнений посевных земель, жилых объектов в иранских пограничных селах Бахчасарай, Хошке Дахане и азербайджанском Джалилабаде в прошлом году в четырех пунктах дно реки было очищено от ила: "Полная безопасность пограничной линии Астары – результат понимания и сотрудничества между пограничными жителями и пограничниками".

Отметим, что река Астарачай протяженностью 38 км считается государственной границей между Ираном и Азербайджаном на территории города Астара. Астара находится в устье реки, которая впадает в Каспийское море.