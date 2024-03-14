На Глобальном Бакинском форуме проходят дискуссии о войне и мире

Второе панельное заседание в рамках XI Глобального Бакинского форума посвящено теме "Война и мир: возвращение Realpolitik".

Второе панельное заседание в рамках XI Глобального Бакинского форума посвящено теме "Война и мир: возвращение Realpolitik".

Как сообщает Report, модератором панельного заседания является бывший заместитель премьер-министра Грузии Эка Ткешелашвили.

В стартовавшем 14 марта XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также влиятельных международных организаций – в целом свыше 350 гостей из более чем 70 стран мира.

На Форуме пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности. В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском Союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.