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На Глобальном Бакинский форуме проведено панельное заседание на тему безопасности

На Глобальном Бакинский форуме проведено панельное заседание на тему безопасности XI Глобальный Бакинский форум, проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви, продолжает свою работу панельными заседаниями.
Внешняя политика
16 марта 2024 г. 14:44
На Глобальном Бакинский форуме проведено панельное заседание на тему безопасности

XI Глобальный Бакинский форум, проводимый под патронажем президента Азербайджана Ильхама Алиева и организованный Международным центром Низами Гянджеви, продолжает свою работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума состоялось очередное панельное заседание на тему "Новые примеры безопасности в эпоху искусственного интеллекта, дронов и кибероружия".

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов рассказал о работе, проводимой в стране в этом направлении. Он отметил, что в последние годы кибератаки на Азербайджан участились: "Их число продолжает расти во всем мире. Поэтому есть потребность в экспертах и ​​новых стратегиях в этой сфере".

На панели также выступили заместитель генерального секретаря ООН, генеральный директор по информационным технологиям штаб-квартиры ООН Бернардо Мариано, бывший министр обороны Черногории Милица Пежанович-Дуришич, бывший министр иностранных дел Узбекистана Владимир Норов, президент и главный исполнительный директор Форума глобального партнерства Амир Доссал, бывший заместитель премьер-министра Румынии Ана Бирчал, бывший посол Турции в Чешской Республике Эгемен Багыш.

На этом панельное заседание завершилось.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakı Forumu: "Süni intellekt və dronlar əsrində yeni təhlükəsizlik paradiqması" mövzusunda panel iclası keçirilib

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