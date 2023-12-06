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На форуме в Университете ADA президент Азербайджана рассказал о братской поддержке Узбекистана нашей стране

На форуме в Университете ADA президент Азербайджана рассказал о братской поддержке Узбекистана нашей стране Узбекистан был первой страной, которая после Второй Карабахской войны оказала нам свою братскую поддержку.
Внешняя политика
6 декабря 2023 г. 14:24
На форуме в Университете ADA президент Азербайджана рассказал о братской поддержке Узбекистана нашей стране

Узбекистан был первой страной, которая после Второй Карабахской войны оказала нам свою братскую поддержку.

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев заявил на форуме "Карабах: Возвращение домой спустя 30 лет. Достижения и трудности", организованном Университетом ADA совместно с Центром анализа международных отношений.

"Вместе с моим братом Президентом Мирзиёевым мы присутствовали на открытии школы имени одного из сыновей узбекского народа Мирзы Улугбека. На самом деле это был еще один крупный вклад в наши братские отношения", — отметил глава государства, подчеркнув, что азербайджанцы, которые будут жить в Физули, никогда этого не забудут.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev ADA-da keçirilən forumda Özbəkistanın Azərbaycana qardaş dəstəyindən danışıb

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