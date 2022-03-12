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На форуме в Анталье обсуждаются перспективы мира на Южном Кавказе

На форуме в Анталье обсуждаются перспективы мира на Южном Кавказе В рамках дипломатического форума в Анталье проводятся панельные дискуссии на тему «Перспективы инклюзивного мира на Южном Кавказе».
Внешняя политика
12 марта 2022 г. 11:56
На форуме в Анталье обсуждаются перспективы мира на Южном Кавказе

В рамках дипломатического форума в Анталье проводятся панельные дискуссии на тему «Перспективы инклюзивного мира на Южном Кавказе».

Как сообщает местное бюро Report, в обсуждениях принимает участие министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Министр подчеркнул, что, как результат военной агрессии Армении против Азербайджана и проведения этой страной оккупационной политики, на протяжении многих лет на Южном Кавказе имеются серьезные проблемы.

Дж.Байрамов отметил, что в 2020 году в результате 44-дневной войны Азербайджан освободил свои территории от оккупации: «После этого в регионе сложилась новая ситуация. Азербайджан неоднократно предлагал Армении подписать мирное соглашение».

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Версия на азербайджанском языке ФотоAntalya Forumunda Cənub Qafqazda sülh perspektivləri müzakirə olunur

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