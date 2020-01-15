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На Давосский форум в этом году соберутся почти 3000 лидеров из 117 стран

На Давосский форум соберутся почти 3000 лидеров из 117 стран мира

На следующей неделе в швейцарском Давосе в 50-ый раз пройдет сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ), известного как Давосский форум.

Как сообщает Report, в этом году форум состоится с 21 по 24 января, его главной темой станет формирование капитализма для всех заинтересованных сторон (stakeholder capitalism). 

Также по словам основателя  ВЭФ Клауса Шваба, в рамках  традиционной ежегодной встречи в Давосе  будет дан старт двум глобальным инициативам. Одна из инициатив - глобальная образовательная программа, которая позволит обучить 1 млрд человек по всему миру. Вторая - высадка по всему миру 1 млрд деревьев.

В ходе форума также состоится сессия "Стратегические перспективы Евразии".

На форум приедут почти 3000 лидеров из 117 стран, включая руководителей 53 стран и правительств.

Как ожидается, в этом году для участия в форуме в Давос прибудут президент США Дональд Трамп, канцлер Германии Ангела Меркель; председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие руководители ЕК; вице-премьер Китая Хан Чжэн; главы стран и правительств Австрии, Италии, Испании, Нидерландов, Греции, Польши, Швейцарии, Афганистана, Пакистана, Ирака, Сингапура, Эквадора, Колумбии, Иордании и др.

По решению парламента в обеспечении безопасности Форума будут задействованы  около 5 000 военнослужащих. 

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