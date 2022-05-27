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На башнях-близнецах в Катаре изображен флаг Азербайджана

На башнях-близнецах в Катаре изображен флаг Азербайджана По случаю национального праздника Азербайджана - 28 мая - Дня Независимости на башнях-близнецах “Al Jaber Twin Tower” в столице Катара Дохе отражена надпись “С Днем Независимости”.
Внешняя политика
27 мая 2022 г. 17:06
На башнях-близнецах в Катаре изображен флаг Азербайджана

По случаю национального праздника Азербайджана - 28 мая - Дня Независимости на башнях-близнецах “Al Jaber Twin Tower” в столице Катара Дохе отражена надпись “С Днем Независимости”.

Как сообщает Report, мероприятие прошло по инициативе посольства Азербайджана в этой стране.

Под звуки увертюры "Кёроглу" великого композитора Узеира Гаджибейли башни были освещены изображениями Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева и эмира Катара шейха Тамима бин Хамада Аль Тани, государственного атрибута нашей страны - флага, символа Победы Азербайджанской Армии - логотипа “Харыбюльбюль” и надписью “С Днем Независимости” (Happy Independence Day).

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Версия на азербайджанском языке ФотоQətərdəki əkiz qüllələrdə Azərbaycan bayrağı əks olunub

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