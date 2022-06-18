На Бакинском форуме состоялось очередное панельное заседание

IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", организованный Международным центром Низами Гянджеви и проходящий под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 18 июня продолжил свою работу панельными заседан

IX Глобальный Бакинский форум на тему "Угрозы глобальному миропорядку", организованный Международным центром Низами Гянджеви и проходящий под патронажем президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, 18 июня продолжил свою работу панельными заседаниями.

Как сообщает Report, в рамках форума прошло очередное панельное заседание на тему "Бедность, голод, изменение продовольственного и сельскохозяйственного сектора".

На заседании был представлен сюжет о сельском хозяйстве в Азербайджане. Министр сельского хозяйства Инам Керимов в своем выступлении отметил, что Азербайджан выбрал путь инклюзивного развития сельского хозяйства: "Мы являемся частью глобальной экосистемы. Это требует объединения заинтересованных сторон. Как отмечается в последнем отчете Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), дефицит водных ресурсов требует от многих стран, включая Азербайджан, принятия срочных мер. Отмечу также, что благодаря новейшим технологиям можно эффективно и экономно использовать воду".

Министр отметил, что в Азербайджане в оросительной сфере допускаются потери: "Правительство выделяет средства на обновление современной оросительной системы. Если кто-то из фермеров хочет обновить оросительную систему, то 40% необходимых для этого средств покрывает государство, 20% фермер оплачивает как первоначальный взнос, а 40% средств выдаются предпринимателю в виде беспроцентного кредита. Проблема управления водным хозяйством стоит перед каждой страной".