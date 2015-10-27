На апрельской сессии ПАСЕ будет рассмотрен вопрос избрания судьи от Азербайджана в Евросуд

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ На весенней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая состоится в апреле 2016 года, будет рассмотрен вопрос назначения в Европейский суд по правам человека судьи от Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сообщил заведующий сектором по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана, постоянный представитель Азербайджана в Евросуде Чингиз Аскеров.

Ч.Аскеров отметил, что до января 2016 года Азербайджан определит трех кандидатов в судьи и представит список в ПАСЕ. По его словам, объявлен конкурс для избрания кандидата в судьи Судебно-правового совета, и в настоящее время конкурс продолжается.

Отметим, что срок полномочий Х.Гаджиева, с 2003 года представляющего Азербайджан в Евросуде, истекает 31 октября этого года.

Азербайджанское правительство выдвинуло три кандидатуры на пост судьи Европейского суда. Кандидатами являются заведующий сектором по вопросам защиты прав человека отдела по работе с правоохранительными органами Администрации президента Азербайджана, постоянный представитель Азербайджана в Евросуде Чингиз Аскеров, судья Бакинского апелляционного суда Айгюн Абдуллаева и судья 1-го Бакинского административно-экономического суда Вюсала Бахышова.

Подкомиссия ПАСЕ не приняла кандидатов и вернула список.