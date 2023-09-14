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На акции в поддержку Губада Ибадоглу в Вашингтоне поднят армянский флаг

На акции в поддержку Губада Ибадоглу в Вашингтоне поднят армянский флаг 12 сентября в Вашингтоне прошла акция в поддержку Губада Ибадоглу.
Внешняя политика
14 сентября 2023 г. 21:03
На акции в поддержку Губада Ибадоглу в Вашингтоне поднят армянский флаг

На акции, которая прошла 12 сентября в столице США Вашингтоне в поддержку арестованного председателя Партии демократии и благоденствия Азербайджана Губада Ибадоглу, был также поднят армянский флаг.

Как сообщает Report, это видно и на фотографиях, сделанных на акции перед Белым домом.

Отметим, что в поддержку Губада Ибадоглу с требованием его немедленного освобождения выступили известные своими антиазербайджанскими и антитурецкими заявлениями и финансируемые армянским лобби в США сенаторы Боб Менендес и Крис Ван Холлен, а также конгрессмен Крис Смит.

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Версия на азербайджанском языке ФотоVaşinqtonda Qubad İbadoğluna dəstək aksiyasında erməni bayrağı qaldırılıb

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