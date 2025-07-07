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На 9-й встрече дипломатов в Баку обсудили межпарламентское сотрудничество

На 9-й встрече дипломатов в Баку обсудили межпарламентское сотрудничество В рамках V панели на тему "Коммуникация внешней политики и парламентская дипломатия" 9-го совещания руководителей органов дипломатической службы Азербайджана обсуждено межпарламентское сотрудничество.
Внешняя политика
7 июля 2025 г. 22:23
На 9-й встрече дипломатов в Баку обсудили межпарламентское сотрудничество

В рамках V панели на тему "Коммуникация внешней политики и парламентская дипломатия" 9-го совещания руководителей органов дипломатической службы Азербайджана обсуждено межпарламентское сотрудничество.

Об этом Report сообщает со ссылкой на МИД.

В качестве основных докладчиков выступили председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса (парламент) Самед Сеидов и начальник управления пресс-службы, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде.

В рамках панельной дискуссии был проведен обмен мнениями по вопросам перспектив межпарламентского сотрудничества, роли парламентской дипломатии во внешней политике, коммуникации внешней политики, стратегической коммуникации в борьбе с гибридными угрозами и дезинформацией, общественной дипломатии и применения искусственного интеллекта в коммуникации и другим вопросам.

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