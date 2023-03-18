На 49-й сессии Совета глав МИД стран ОИС принято пять резолюций, выдвинутых Азербайджаном

16-17 марта 2023 года в столице Исламской Республики Мавритания городе Нуакшоте состоялась 49-я сессия Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС).

16-17 марта 2023 года в столице Исламской Республики Мавритания городе Нуакшоте состоялась 49-я сессия Совета министров иностранных дел стран Организации исламского сотрудничества (ОИС), по итогам которой были приняты выдвинутые Азербайджаном пять резолюций.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана.

В сессии Азербайджанскую Республику представляла делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым.

Выступая в рамках сессии заместитель министра Ф.Рзаев выразил соболезнования в связи с повлекшими многочисленные человеческие жертвы разрушительными землетрясениями, произошедшими в Турции и Сирии. Отметив наводнения в Пакистане и Чаде, замминистра сказал, что Азербайджан готов поддержать усилия ОИС по устранению этих кризисных ситуаций.

Ф. Рзаев предоставил подробную информацию о процессе нормализации в период после завершения армяно-азербайджанского конфликта, а также препятствующих этому провокационных шагах, минной угрозе Армении. Заместитель министра проинформировал участников заседания об инициативах президента Азербайджанской Республики, как председателя Движения неприсоединения, касательно вопросов восстановления после COVID-19.

По итогам заседания были приняты пять резолюций, выдвинутых по инициативе Азербайджана.

В документах "Ликвидация последствий агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики", "Поддержка деятельности по экономическому и социальному развитию на освобожденных территориях Азербайджанской Республики" и "Разрушение и осквернение памятников истории и культуры, следов исламской религии на территории Азербайджанской Республики в результате агрессии Республики Армения против Азербайджанской Республики" решительно осуждается политика оккупации и агрессии, осуществлявшаяся Арменией против Азербайджана на протяжении почти 30 лет, выражается поддержка правительству и народу Азербайджана в направлении ликвидации тяжелых последствий оккупации, а также в контексте восстановительных и созидательных работ.

Резолюция "Солидарность с жертвами Ходжалинской резни 1992 года" осуждает массовую резню, учиненную против азербайджанского мирного населения в Ходжалы 26 февраля 1992 года, документ призывает международное сообщество признать эту резню геноцидом, преступлением против человечности и военным преступлением, поддерживает общественную кампанию "Справедливость Ходжалы".

В резолюции под названием "Нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране" страны-члены организации решительно осуждают смертельное вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Тегеране 27 января 2023 года, озвучивается призыв к правительству Ирана тщательно расследовать нападение, чтобы привлечь виновных к уголовной ответственности, и в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года обеспечить защиту дипломатических представительств Азербайджанской Республики на территории Исламской Республики Иран. В резолюции также приветствуются заявления Секретариата ОИС и государств-членов организации, осуждающие нападение на посольство.