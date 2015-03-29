Генассамблея штата Нью-Джерси приняла резолюцию, посвященную Дню геноцида азербайджанцев 31 марта

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Генеральная ассамблея штата Нью-Джерси приняла резолюцию, посвященную Дню геноцида азербайджанцев 31 марта. Генассамблея штата признала 31 марта Днем памяти азербайджанцев, убитых в результате трагических событий 1918 года.

Как сообщает Report со ссылкой на информацию Общества Азербайджанцев Америки (Azerbaijan Society of America, ASA), в резолюции говорится, что "геноцид азербайджанцев, унесший жизни более 20 000 тысячи человек, является одним из самых ужасных преступлений в истории".

В резолюции отмечается важность поминовения этого дня, чтобы такие преступления больше никогда не повторялись.

Резолюцию подписали спикер Генассамблеи штата Винсент Прието и секретарь Дана Бёрли.