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    Генассамблея штата Нью-Джерси приняла резолюцию, посвященную Дню геноцида азербайджанцев 31 марта

    Преступления 31 марта не должны большие никогда повториться

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Генеральная ассамблея штата Нью-Джерси приняла резолюцию, посвященную Дню геноцида азербайджанцев 31 марта. Генассамблея штата признала 31 марта Днем памяти азербайджанцев, убитых в результате трагических событий 1918 года.  

    Как сообщает Report со ссылкой на информацию Общества Азербайджанцев Америки (Azerbaijan Society of America, ASA), в резолюции говорится, что "геноцид азербайджанцев, унесший жизни более 20 000 тысячи человек, является одним из самых ужасных преступлений в истории".

    В резолюции отмечается важность поминовения этого дня, чтобы такие преступления больше никогда не повторялись.

    Резолюцию подписали спикер Генассамблеи штата Винсент Прието и секретарь Дана Бёрли. 

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