Мюнхенская конференция безопасности начнет свою работу 16 февраля

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Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ 54-ая Мюнхенская конференция безопасности пройдет с 16 по 18 февраля, сообщает Report со ссылкой на сайт конференции.

Повестка предстоящей конференции в основном сфокусирована на будущей роли ЕС, как глобального игрока, и американо-российских отношениях. Наряду с этим участники Мюнхенской конференции планируют обсудить конфликты на Ближнем Востоке, ухудшающиеся отношения между странами Персидского залива, а также напряженность вокруг ядерной программы КНДР.

Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, — более 20 глав государств и правительств.

Так, участие подтвердили генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, министр иностранных дел России Сергей Лавров, глава МИД Турции Мёвлют Чавушоглу, министр иностранных дел Ирана Мохаммед Джавад Зариф, британский премьер Тереза Мэй, австрийский канцлер Себастьян Курц, глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху, президент Украины Петр Порошенко.

США на конференции представят глава Пентагона Джеймс Мэттис, помощник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, а делегацию сенаторов традиционно возглавит республиканец Джон Маккейн.

В форуме со стороны хозяев примут участие действующий министр иностранных дел Зигмар Габриэль, лидер Социал-демократической партии Германии и возможный новый глава МИД ФРГ Мартин Шульц, а также главы других министерств и ведомств.