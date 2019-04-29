Хорватский министр: Мы высоко ценим роль Азербайджана в обеспечении энергобезопасности Европы

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Мы верим, что азербайджано-хорватские отношения будут развиваться по нарастающей по всем сферам.

Как сообщает Report, об этом на открытии посольства Хорватии в Азербайджане заявила вице-премьер, министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

"Мы верим, что азербайджано-хорватские отношения будут развиваться по нарастающей по всем сферам: политика, экономика, образование и другие. Я очень рада, что окрытие посольства совпало с моим первым визитом в Азербайджан. Открытие посольства является важным элементом в наших отношениях. Оно поможет укрепить наши связи".

Она также отметила, что Хорватия сотрудничает с Азербайджаном в рамках программы "Восточного партнерства".

"Мы высоко ценим роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Также привествуем скорое подписание нового соглашения между Азербайджаном и ЕС, которое откроет перед нами новые возможности", - сказала она.

Министр налогов Азербайджана Микайыл Джаббаров в свою очередь, отметил, что решение Хорватии открыть посольство в Баку соответствует атмосфере дружбы и доверия между двумя странами.

Он также подчеркнул важность визитов высокого уровня в усилении двусторонних отношений.