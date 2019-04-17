Французский депутат: Мы решили не вмешиваться в нагорно-карабахский конфликт - ИНТЕРВЬЮ

Интервью западноевропейского бюро Report с членом группы дружбы Франция-Азербайджан в Национальной ассамблее Франции, заместителем председателя комиссии по социальным вопросам Жан-Пьером Дором.

- Как давно Вы состоите в группе дружбы и как оцениваете деятельность этой межпарламентской структуры?

- Как известно, группа дружбы действует под эгидой Национальной ассамблеи Франции. Я состою в ней с 2012 года. Деятельность группы позволяет сблизить общественность наших стран, поближе узнать друг друга. Нами были проведены встречи и дискуссии на различные темы, в том числе мы обсуждали демократическое развитие Франции не только в Париже, но и в Баку. Я также состою в Ассоциации друзей Азербайджана во Франции.

- Хотелось бы услышать Ваши мысли о нынешнем витке развития отношений между Францией и Азербайджаном…

- Наши двусторонние отношения успешно развиваются в сфере культуры, спорта, экономики, образования. Мне посчастливилось побывать во Французском лицее в Баку, фундамент которого заложил экс-президент Николя Саркози, а открыл другой экс-президент - Франсуа Олланд. Разумеется, мы кооперируем и в научной сфере. Отношения между нашими профессорами и научными деятелями Азербайджана успешно развиваются. Наряду с этим, между странами успешно развиваются экономические связи. Наглядным тому примером является деятельность французских компаний в вашей стране.

- Во французской прессе зачастую публикуются клеветнические статьи об Азербайджане…

- Во Франции, равно как и в других странах, СМИ не всегда придерживаются справедливой позиции. Порой приходится сталкиваться с ложью и неправдой. Будучи в Баку, мы обсуждали эти моменты. Наша пресса и вправду предвзято относится к некоторым странам.

- Как, на Ваш взгляд, достучаться до общественности Франции и довести до них реалии об Азербайджане?

- Мы должны развивать наше двустороннее сотрудничество и обоюдные связи. В мире мало стран, развивающих традиции мультикультурализма как в Азербайджане. В вашей стране даже создана специальная госструктура. В ходе визита в Баку нам подробно рассказали о государственных мероприятиях, проводимых в этой сфере. Мне кажется, опыт Азербайджана в области мультикультурализма должен быть тщательно изучен.

- Как Вы считаете, влияет ли армянское лобби во Франции на формирование негативного мнения об Азербайджане?

- Разумеется, армянское лобби играет в этом непосредственную роль. Но мы стараемся не вмешиваться в эти вопросы. У Франции тоже были конфликты с другими странами, поэтому мы не имеем право поучать кого-то.

- Что Вы скажите о подписании французскими городами "Хартии дружбы" с сепаратистским режимом в Нагорном Карабахе?

- Мой город не участвует в этом. Группа дружбы не вмешивается во внутренние дела государств. Стороны должны сами решать конфликты между собой. Армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт должен быть урегулирован между сторонами на дипломатическом уровне. В Национальной ассамблее Франции была сформирована комиссия по расследованию. Я был в составе этой комиссии. В ту пору мы решили не вмешиваться в подобные вопросы. По этой же причине группу по расследованию покинул и председатель комиссии по внешним связям Национальной ассамблеи.

- Что больше всего запомнилось Вам в Азербайджане?

- Три года назад я впервые открыл для себя Вашу страну. Меня поразило гостеприимство азербайджанцев, их доброе отношение ко всем, независимо от веры и национальности. С момента обретения независимости Азербайджан достиг невероятного экономического прогресса. Азербайджан движется вперед и демонстрирует открытость другим странам, в особенности Европе.