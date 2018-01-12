МВД России считает Азербайджан безопасным для отдыха

Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Министерство внутренних дел России включило Азербайджан в список зарубежных стран, где пребывание на отдыхе сотрудников ведомства, включая гражданских служащих, признается безопасным, передает Report со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.

Глава МВД России Владимир Колокольцев утвердил перечень стран на этот год, где пребывание сотрудников признает безопасным исходя из "военно-политической, криминогенной, санитарно-эпидемиологической и природно-климатической обстановки".

В список, наряду с Азербайджаном, также вошли Беларусь, Казахстан, Китай, страны Центральной Азии и др.

Ассоциация отмечает, что Азербайджан, несмотря на наличие морского побережья, является преимущественно экскурсионным направлением.