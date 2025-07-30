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МВД РФ объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале

МВД РФ объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале Руководителя общественной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шихлинского объявили в розыск.
Внешняя политика
30 июля 2025 г. 12:14
МВД РФ объявило в розыск главу азербайджанской диаспоры на Урале

Руководителя общественной организации "Азербайджан-Урал" Шахина Шыхлински объявили в розыск.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на данные МВД РФ.

По информации МВД, он разыскивается по статье уголовного кодекса. При этом статья, по которой он разыскивается, не указывается.

Ранее в июле Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал сына Ш.Шыхлински - Мутвалы сроком на два месяца.

Причиной стала ситуация, произошедшая 1 июля у "Баку Плаза". Тогда сотрудники ФСБ напали на главу Шахина Шыхлински в автомобиле, которым управлял его сын. Сам Мутвалы Шыхлински заявил на суде, что не видел силовика, находившегося справа от него, и сожалеет о случившемся.

Напомним, что утром 27 июня ФСБ России совершила налет на дома азербайджанцев в Екатеринбурге. В ходе рейда были убиты два человека, еще несколько получили травмы. Убитые азербайджанцы - братья известного журналиста Сейфаддина Гусейнли. Они были похоронены 1 июля в Агджабеди. Кроме этого, арестованы 8 азербайджанцев якобы за причастность к совершению серии убийств в прежние годы.

МИД Азербайджана неоднократно выступал с заявлениями, в которых требовал от российской стороны провести прозрачное расследование и привлечь к ответственности виновников этого недопустимого акта насилия в отношении азербайджанцев. В связи с данным инцидентом в МИД Азербайджана вызывались временный поверенный в делах России, а также посол РФ в Баку, им был выражен резкий протест в связи со случившимся.

Кроме этого, Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по семи статьям, в том числе убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом; убийство двух или более лиц; превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия и др. Ведение предварительного следствия поручено Следственному управлению Генпрокуратуры Азербайджана. Кроме этого, создана следственная группа, проводятся активные следственные действия.

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Версия на английском языке Russia puts head of Azerbaijani Diaspora in Ural on wanted list
Версия на азербайджанском языке Rusiyanın Daxili İşlər Nazirliyi Uraldakı Azərbaycan diasporunun rəhbərini axtarışa verib

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