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МВД наградило турецкого полицейского за проявленное уважение к азербайджанскому флагу

МВД наградило турецкого полицейского за проявленное уважение к азербайджанскому флагу Министерство внутренних дел Азербайджана наградило турецкого полицейского Рамазана Шахина за проявленное уважение к азербайджанскому флагу перед началом матча Турция-Армения в Эскишехире.
Внешняя политика
15 сентября 2023 г. 18:13
МВД наградило турецкого полицейского за проявленное уважение к азербайджанскому флагу

Министерство внутренних дел Азербайджана наградило турецкого полицейского Рамазана Шахина за проявленное уважение к азербайджанскому флагу перед началом матча Турция-Армения в Эскишехире.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о награждении Р.Шахина нагрудным знаком “За международное сотрудничество”.

Сотрудники МВД отправились в турецкую провинцию Дюздже, где вручили Р.Шахину медаль и памятные подарки.

Церемонии прошла в Управлении полиции провинции Дюздже с участием начальника управления Ибрагима Эргюдера.

Напомним, один из болельщиков принес с собой флаг Азербайджана на матч между сборными Турции и Армении, который состоялся 8 сентября на стадионе "Эскишехир" в одноименном городе.

При проверке болельщиков Рамазан Шахин изъял азербайджанский флаг и, сложив и поцеловав, приложил ко лбу, проявив тем самым уважение к символу государственности нашей страны.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDİN Ermənistanla matçda Azərbaycan Bayrağına göstərdiyi ehtirama görə türkiyəli polisi təltif edib

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