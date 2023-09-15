МВД наградило турецкого полицейского за проявленное уважение к азербайджанскому флагу

Министерство внутренних дел Азербайджана наградило турецкого полицейского Рамазана Шахина за проявленное уважение к азербайджанскому флагу перед началом матча Турция-Армения в Эскишехире.

Министерство внутренних дел Азербайджана наградило турецкого полицейского Рамазана Шахина за проявленное уважение к азербайджанскому флагу перед началом матча Турция-Армения в Эскишехире.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, министр внутренних дел, генерал-полковник Вилаят Эйвазов подписал приказ о награждении Р.Шахина нагрудным знаком “За международное сотрудничество”.

Сотрудники МВД отправились в турецкую провинцию Дюздже, где вручили Р.Шахину медаль и памятные подарки.

Церемонии прошла в Управлении полиции провинции Дюздже с участием начальника управления Ибрагима Эргюдера.

Напомним, один из болельщиков принес с собой флаг Азербайджана на матч между сборными Турции и Армении, который состоялся 8 сентября на стадионе "Эскишехир" в одноименном городе.

При проверке болельщиков Рамазан Шахин изъял азербайджанский флаг и, сложив и поцеловав, приложил ко лбу, проявив тем самым уважение к символу государственности нашей страны.