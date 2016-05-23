​МВД Азербайджана и Грузии договорились о проведении совместных встреч

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Главы районных полицейских управлений МВД Грузии и Азербайджана раз в год буду проводить совместные рабочие встречи.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, договоренность об этом была достигнута в ходе визита первого заместителя министра внутренних дел Грузии Бесика Амиранашвили в Азербайджан.

По данным МВД Грузии, первая встреча состоится в июне текущего года в Грузии. Она будет проводится каждый год по принципу ротации. На встречах будут обсуждаться вопросы совместной борьбы с криминалом и предотвращения трансграничной преступности.

Кроме того, рассматривается возможность участия министров внутренних дел двух стран в подобных рабочих встречах.

Бесика Амиранашвили в Баку провел двусторонние переговоры с главой МВД Азербайджана Рамилем Усубовым и его первым заместителем Вилаятом Эйвазовым.