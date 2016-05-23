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    ​МВД Азербайджана и Грузии договорились о проведении совместных встреч

    Первая встреча состоится в июне текущего года в Грузии

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Главы районных полицейских управлений МВД Грузии и Азербайджана  раз в год буду проводить совместные рабочие встречи.

    Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, договоренность об этом была достигнута в ходе визита первого заместителя министра внутренних дел Грузии Бесика Амиранашвили в Азербайджан.

    По данным МВД Грузии, первая встреча состоится в июне текущего года в Грузии. Она будет проводится каждый год по принципу ротации. На встречах будут обсуждаться вопросы совместной борьбы с криминалом и  предотвращения трансграничной преступности.

    Кроме того, рассматривается возможность участия министров внутренних дел двух стран в подобных рабочих встречах.

    Бесика Амиранашвили в Баку провел двусторонние переговоры с главой МВД Азербайджана Рамилем Усубовым и его первым заместителем Вилаятом Эйвазовым.

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