МВД Беларуси организовало поездку в Минск для детей погибших сотрудников полиции Азербайджана

МВД Беларуси организовало поездку в Минск для детей сотрудников полиции Азербайджана, погибших при исполнении служебного долга.

Министерство внутренних дел Беларуси организовало поездку в Минск для детей сотрудников полиции Азербайджана, погибших при исполнении служебного долга.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ведомство.

Началось все с познавательной экскурсии, во время которой дети узнали много интересных фактов о Минске и исторических деятелях Беларуси.

Министр внутренних дел Иван Кубраков встретился с детьми сотрудников полиции в Минской городской ратуше.

Приветствуя юных гостей, Иван Кубраков отметил, что сотрудники МВД подготовили для них насыщенную программу, постарались показать все гостеприимство и многочисленные достопримечательности Беларуси.

"Искренне рад решению направить детей зарубежных коллег - героев Азербайджана - в нашу республику. Ребята, вы являетесь и нашими детьми. Ведь в ведомствах двух стран ценят сотрудников и их семьи, знают, что стражи порядка достойно служат во имя своих близких и благодаря их поддержке", - сказал министр.

Он пожелал детям успехов в учебе, а коллегам из дружественной страны - возвращаться домой живыми и здоровыми. Глава МВД выразил уверенность, что подобные взаимные визиты войдут в практику.

Встреча завершилась яркими концертными номерами и вручением ребятам из Азербайджана памятных подарков.