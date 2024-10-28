Муталлимов: Азербайджан поддерживает регулярный политический диалог с НАТО

Азербайджан поддерживает регулярный политический диалог с НАТО и развивает политическое сотрудничество с альянсом по широкому кругу вопросов, таких как - и для того, чтобы внести вклад в мир и безопасность в регионе и за его пределами.

Азербайджан поддерживает регулярный политический диалог с НАТО и развивает политическое сотрудничество с альянсом по широкому кругу вопросов, чтобы внести вклад в мир и безопасность в регионе и за его пределами.

Как передает Report, об этом заявил исполняющий обязанности начальника отдела военно-политических вопросов МИД Азербайджана Анар Муталлимов на мероприятии “Азербайджан-НАТО”, посвященном изучению вопросов энергетической безопасности и изменения климата.

"Мы обеспечиваем приверженность уважению политической независимости, суверенитета и территориальной целостности государств. Оглядываясь назад, можно сказать, что Азербайджан добился огромного прогресса в достижении решающих целей, а его партнерство превратилось в многогранную часть отношений с НАТО. Азербайджан поддерживает регулярный политический диалог с альянсом и развивает политическое сотрудничество с НАТО по широкому кругу вопросов, таких как - и для того, чтобы внести вклад в мир и безопасность в регионе и за его пределами", - сказал Муталлимов.

Представитель МИД добавил, что Азербайджан, как надежный и преданный партнер вносит свой вклад в операции под руководством НАТО и еще раз подтвердил приверженность страны делу укрепления мира и безопасности в Евро-Атлантическом регионе.

"Партнерство Азербайджана и НАТО выходит за рамки договорной военной сферы и затрагивает целый ряд вопросов, таких как реформа сектора безопасности, планирование гражданских чрезвычайных ситуаций, наука и окружающая среда, гуманитарное разминирование, женщины, мир и безопасность, а также публичная дипломатия и энергетическая безопасность", - сказал он.

Муталлимов также подчеркнул, что сотрудничество между Азербайджаном и НАТО обладает значительным потенциалом для дальнейшего развития.

" Новые и возникающие вызовы различного характера требуют дальнейшего развития партнерских отношений и духа сотрудничества. Азербайджан уже давно служит энергетическим мостом между Востоком и Западом, помогая обеспечить энергетическую безопасность Европы. Благодаря своей приверженности энергетической инфраструктуре и растущему газовому потенциалу Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Евро-Атлантического региона, особенно в нынешних международных условиях", - сказал он.

Муталлимов также напомнил, что Азербайджан активно развивает возобновляемые источники энергии в Карабахе и вдругих регионах страны.

"Мы демонстрируем, что можно сбалансировать нашу роль важнейшего поставщика энергии с нашими климатическими обязательствами. Это включает в себя нашу работу по созданию зеленых энергетических зон и коридоров, которые станут неотъемлемой частью будущей энергетической связи в нашем регионе", - сказал он.

