Посол Палестины: Мусульманский мир призывает к исполнению резолюций ООН

"Мусульманская община поддерживает урегулирование нагорно-карабахского конфликта в рамках территориальной целостности Азербайджана, мирным путем, на основе норм и принципов международного права и в этом вопросе находится рядом с Азербайджаном, призывает к исполнению принятых Совбезом ООН резолюций не отборочным путем, а в равной степени".

Как сообщает Report, об этом посол Палестины в Азербайджане Насир Абдул Карим Абдул Рагим сказал 17 мая во время приема президентом Ильхамом Алиевым по случаю священного месяца Рамазан руководителей посольств и дипломатических представительств мусульманских стран в Азербайджане.

По его словам, неопровержимо, что Азербайджан является одной из сверкающих звезд, где превалируют мир, инклюзивность и уважение, демонстрируется истинный дух ислама путем проживания в гармонии представителей различных религий.

"В этот священный месяц мы желает возвращения всех оккупированных мусульманских земель и священных мест к своим истинным владельцам, приближения дня, когда будут побеждены пятнающие имя ислама дурные и невежественные силы и таким образом развеются черные облака над некоторыми нашими странами, устранятся разногласия для установления единства и гармонии", - отметил посол.